İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

Kaza, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi ada mevkiinde meydana geldi. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan sürücü M.A, çöpleri toplamak için 35 H 9157 plakalı çöp kamyonunu park etti. İddialara göre çöp toplama işlemi sırasında freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiği gören sürücü M.A., aracını durdurmak için aracına bindi; ama başarılı olamadı. Aracını durduramayacağını anlayan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı. Durdurulamayan çöp kamyonu ise daha sonra 10 metre yükseklikten denize uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücü M.A.'yı hastaneye kaldırdı.

İsmail Hakkı Ergün

