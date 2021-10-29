İzmir'de Cumhuriyet coşkusu: 5 bin balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı

Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 98. yıl gururu yaşanıyor. İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde düzenlenen fener alayına onlarca vatandaş katıldı. Fener alayının sonunda Cumhuriyet Parkı'nda Cevdet Bağca konseri yapıldı.

29 Ekim sabahı Saraçoğlu Caddesi'nde toplanan yüzlerce vatandaş, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan 5 bin balonu aynı anda salarak Cumhuriyet coşkusu yaşadı. İki yıl önce yine çok sayıda vatandaşın aynı anda zeybek oynaması ile oldukça ilgi çeken Ödemiş'te yapılan balon uçurma etkinliği; kaymakamlık, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlendi.

Etkinliğinin ardından Ödemiş Belediye Bandosu, çeşitli marşlarla vatandaşlara mini bir konser verdi. Efelerde, etkinliğe gelen vatandaşlara görsel bir şölen sundu. Balon uçurma etkinliğine; Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye başkanı Mehmet Eriş olmak üzere yüzlerce vatandaş ve çocuklar eşlik etti.

Onur Şahan

