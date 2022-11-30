İzmir'de darp edilen asistan doktorun burnu kırıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asistan doktor Mücahit Furkan Balcı (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi. Bu esnada A.K., kendisini erkek doktorun muayene etmek istemediğini söyleyerek dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi A.K.'nin de eşinin erkek doktorun muayene etmeyeceğini kadın doktorun muayene edeceğini söyleyerek kapıyı yumrukladığı ileri sürüldü. Gürültüyü duyan asistan doktor Balcı, kapıyı açıp baktığı esnada hasta yakını A.K., kendisini dışarı sürükledi. "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" dediği ileri sürülen saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan Balcı, kanlar içerisinde kaldı. Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi kadın Derya Sipahioğlu da darp edildi. Saldırıyı gören diğer hasta yakınları da araya girmek isterken, diğer hekimlerin beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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