İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Jandarma, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, PKK yönetimindeki; Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan, terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman/fon sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik baskınlar yaptı.

Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; Y.S., A.D., HA., M.T. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.