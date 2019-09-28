İzmir'de dehşet anları

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Eylül 2019 tarihinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firmasında meydana geldi. Güvenlik kameralarının yeni ortaya çıktığı görüntülerde, iş yeri sahibi Selami Eroğlu'nun firmada bulunduğu sırada A.D. ve beraberindeki 3 kişi iş yerine geldi. Bir müddet sohbet edilmesinin ardından iş yerinde kavga çıktı.

Kurşun yağdırdı

Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden tabancasını çıkardı. Silahını Eroğlu'na çeviren A.D. kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan kurşunlar, Selami Eroğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Zanlı ve yanındaki 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında bazı kişiler tespit edilerek gözaltına alındı. Bazılarının mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı belirtildi.