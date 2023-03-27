İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri 19.00 itibarıyla iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Akın Küçükkurt



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