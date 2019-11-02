İzmir'de denizin rengi değişti, vatandaşlarda şaşırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri, cadde üzerinde yol yapım çalışması yapıyordu. Çalışmalar sırasında bir anda ana su borusu patladı. Ne olduğunu şaşıran ekipler, patlayan suya müdahale edemeyince cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokakta büyük su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar birikintiler nedeniyle evlerine giremedi.

Denizin rengi değişti

Ana su borusunun patlaması nedeniyle tonlarca su üç saat boyunca İzmir Körfezi'ne doğru aktı. Akan suların taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

Bazı iş yerlerini su bastı

Öte yandan, sular nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar suları iş yerlerinden dakikalarca kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Olay olur olmaz bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, patlayan boruya müdahale etmeye çalıştı; ancak ilk başta başarılı olamadı. Ekipler saatler süren çalışmaların ardından suyu kesmeyi başardı.

Ali İhsan Çiftçi - Hakan Gözalan