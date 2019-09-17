İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de deprem oldu - İzmir'deki deprem nerelerde hissedildi?

İzmir'de deprem oldu - İzmir'deki deprem nerelerde hissedildi?
İzmir'de deprem oldu - İzmir'deki deprem nerelerde hissedildi?

Son dakika deprem haberi az önce geldi. İzmir'de deprem oldu, peki İzmir'deki deprem nerelerde hissedildi, işte detaylar...

İzmir'den son dakika deprem haberi geldi. İzmir Çeşme'de deprem oldu. Peki İzmir'deki deprem kaç büyüklüğündeydi ve nerelerde hissedildi, işte detaylar...İzmir'in Çeşme İlçesinde akşam saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.