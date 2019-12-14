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İzmir'de dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

İzmir'de dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
İzmir'de dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde Melez Deresi'ne düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Melez Deresi kenarında yürümekte olan S.H (55), dengesini kaybederek dereye düştü. İmdat seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarılan talihsiz kadın, ambulans vasıtasıyla Tepecik Eğitim ve Atıştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç

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