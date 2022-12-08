İzmir'de doğal gaz ana dağıtım borusu delindi, büyük panik yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması yapılıyordu. Bu sırada doğal gaz ana iletim hattı hasar aldı ve delinen borudan sızan gaz etrafa yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi. İş yerindeki çalışanlarda, önlem amaçlı hemen tahliye edilirken, sızan gaz paniğe sebep oldu.

Aydın Bektaş

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