İzmir'de doktora darp anları güvenlik kamerasında

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı. E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.'yi darp etti. E.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, İ.H.Ç. ise kaçtı.

Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö.'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz”

Darp edilen doktor Ö.K., emniyette verdiği ifadesinde normal bir şekilde konuşurken şahsın bir anda bağırmaya başladığını ifade ederek, “Çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi. Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz” dedi.

O.T.'nin ise ifadesinde, “Acil serviste bu tür darp olaylarıyla sıkça karşılaştığımız için engellemeye çalıştım. Yatıştırmak için yanlarına gittim ancak daha da alevlendiler ve bize saldırdılar. Bizi korumak isteyen hastane polisimizin de üzerine yürüdüler. Bu kez ona da saldırmaya çalıştılar. Güvenlikler gelip müdahale etti, ancak şahıslar çok agresifti” dediği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, şüphelilerin doktora ve hastane polisine saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hastaneye sedyeyle getirilen E.B., bir süre sonra sedyeden inerek tartıştığı doktorlar Ö.K. ve O.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan hastane polisi M.K.'ye saldırıyor. Ardından içeri giren İ.H.Ç.'nin de doktor ve görevlilere saldırısı kamerada görülüyor.