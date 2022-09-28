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İzmir'de doktordan hasta yakınına tepki çeken hareket

İzmir'de doktordan hasta yakınına tepki çeken hareket
İzmir'de doktordan hasta yakınına tepki çeken hareket

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta çocuğunun tahlil sonucunu göstermek isteyen bir hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun bağırdığı ve kadının üzerine üzerine yürüdüğü görüldü.

İzmir'de doktordan hasta yakınına tepki çeken hareket - Tıkla İzle

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, muayene saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle odasından dışarı çıkan Dr. D.D.B.'ye yaklaşan bir kadın, çocuğunun tahlil sonucunu göstermek için ricada bulundu. Bunun üzerine doktor ile hasta yakını arasında tartışma çıktı. Tartışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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