İzmir'de doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asistan doktor Mücahit Furkan Balcı (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi. Bu esnada A.K., kendisini erkek doktorun muayene etmek istemediğini söyleyerek dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi M.A.K.'nin de eşinin erkek doktorun muayene etmeyeceğini kadın doktorun muayene edeceğini söyleyerek kapıyı yumrukladığı ileri sürüldü. Gürültüyü duyan asistan doktor Balcı, kapıyı açıp baktığı esnada hasta yakını M.A.K., kendisini dışarı sürükledi. "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" dediği ileri sürülen saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan Balcı, kanlar içerisinde kaldı. Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi kadın Derya Sipahioğlu da darp edildi. Saldırıyı gören diğer hasta yakınları da araya girmek isterken, diğer hekimlerin beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan şüpheli M.A.K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşi A.K.'nin muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine kendisinin de odaya girdiğini, bu sırada doktor Balcı'nın kendisine bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdü. Doktordan şikayetçi olduğunu söyleyen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın Küçükkurt

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