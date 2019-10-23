İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de doktorun feci ölümü

İzmir'de doktorun feci ölümü
İzmir'de doktorun feci ölümü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Mavişehir 2040/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden aşağı düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Bodur'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.