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İzmir'de down sendromluları taşıyan midibüs devrildi!

İzmir'de down sendromluları taşıyan midibüs devrildi!
İzmir'de down sendromluları taşıyan midibüs devrildi!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi. Kazada 4'ü ağır 28 kişi yaralanarak farklı hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de down sendromluları taşıyan midibüs devrildi! - Tıkla İzle

Kaza, İzmir'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 35 ADM 253 plakalı okul servisi, Down sendromlu ve diğer özel öğrencileri evlerinden alıp okula götürdüğü sırada Karşıyaka çevre yolu sapağında ters virajda freni patlayarak refüje vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen okul servisi içerisinde bulunan 4'ü ağır 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda AKS, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, farklı hastanelere kaldırıldı.  

Ali Gözeten - Tolga Tahçı
 

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