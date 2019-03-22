İzmir'de down sendromluları taşıyan midibüs devrildi!

Kaza, İzmir'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 35 ADM 253 plakalı okul servisi, Down sendromlu ve diğer özel öğrencileri evlerinden alıp okula götürdüğü sırada Karşıyaka çevre yolu sapağında ters virajda freni patlayarak refüje vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen okul servisi içerisinde bulunan 4'ü ağır 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda AKS, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, farklı hastanelere kaldırıldı.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

