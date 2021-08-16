İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 6-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında; Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz olmak üzere toplam 14 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi.

Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekili vaziyette toplam 2 bin 459 kök kenevir bitkisi, 2 bin 708 gram kubar esrar, 23 adet sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 20 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi

