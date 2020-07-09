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İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de ekmeğe zam
İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin 1.50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1.80 liradan satılacağı açıklandı.

İzmir'de ekmeğe zam geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Fırıncılar Odasının talebi üzerine toplanan ilgili komisyonun kararı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşünün ardından kentimizdeki diğer meslek kuruluşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Buna göre 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren, İzmir'de 200 gram ekmeğin 1.50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1.80 liradan satılacağı açıklanmıştır" denildi.

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