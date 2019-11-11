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İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı

İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı
İzmir'de elleri ayakları bağlı ceset bulunmuştu; şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki cami inşaatında cesedi bulunan işçiyi öldürme iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi içerisinde bulunan cami inşaatında 8 Kasım'da elleri ayakları bağlı halde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise cesedin cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin'e (45) ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin O.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

İzmir'den Gördes'e taksiyle gitmiş

İddiaya göre, cami inşaatında Ferit Aytekin'i öldürdükten sonra Manisa Kavşağı'na gelen O.G., burada bir taksi şoförü ile anlaşarak Manisa'nın Gördes ilçesine gitti. Taksinin plakasını alan ekipler, dönüş yolunda taksiciyi durdurup ifadesine başvurdu. Taksicinin ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Manisa'nın Gördes ilçesinde yapılan operasyonla şüpheli O.G.'yi kıskıvrak yakaladı.

Kan donduran ifade

İzmir'e getirilen O.G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada verdiği ifadede O.G., Ferit Aytekin'i öldürme gerekçesini kan donduran sözlerle açıkladı. İfadeye göre O.G., cami inşaatı yakınında gezerken Ferit Aytekin gözüne fener tuttu. O.G.'nin bu yüzden Aytekin'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp döverek öldürdüğü ve "ölmesi gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.

Tutuklandı

Ferit Aytekin cinayetinin şüphelisi olarak emniyette işlemleri tamamlanan O.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali İhsan Çiftçi

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