İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi

İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi
İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi

İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

İzmir'de enkaza dönen binalar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Enkaza dönen 17 binandan 8'in arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hava aydınlanınca facia daha net görüldü

Depremin ardından başlayan enkaz çalışmaları gece saatleri boyunca da aralıksız olarak devam etti. Depremde yıkılan 28 daireli Emrah Apartmanı ve Rıza Bey apartmanı sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan görüntülendi. Facianın boyutunu görüntülerle beraber daha iyi görülebilirken arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını ara vermeden itinayla sürdürüyor.

Salih Yılmazsoy - Volkan Kayalar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.