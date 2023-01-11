İzmir'de eski emniyet binasının çökme anı kamerada: Bir araç böyle kaçtı

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan ve yıkım işlemleri yapılan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın arka girişindeki duvar henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, bir iş makinesi molozların altında kaldığı ve bir iş hanının da girişinde maddi hasar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı kamerada

Meydana gelen çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde binanın çöktüğü ve enkazın yola savrulduğu, bu esnada yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsünün olayı fark edip geri manevra yapması ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - Muhammet Şerif Recepoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.