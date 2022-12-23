İzmir'de eski yurt binasında korkutan yangın

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Köyiçi Mahallesi'nde bulunan, kullanılmayan eski bir özel yurt binasında çıktı. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmazken, binada soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten - Hasan İnce

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