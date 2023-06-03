İzmir'de faciadan dönüldü: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de büyük bir facianın önüne geçti. PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, Menemen ilçesindeki bir adreste, sansasyonel terör saldırılarında kullanılmak üzere bomba hazırladığının bilgisini aldı. Daha sonra ise operasyon için düğmeye basıldı.

6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Terörle mücadele ve özel harekat polisleri, iki araç ve bir iş yerinde aramalar yaptı. Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalar neticesinde, 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.