İzmir'de faciadan dönüldü: Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi

İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği rüzgarın şiddetine dayanamadı. Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.