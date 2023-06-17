İzmir'de faciadan dönüldü: Tüp kamyonu ile tır çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde meydana geldi. Biçerova Kavşağı'nda, Aliağa'dan İzmir'e doğru seyir halinde olan Ö.B.'nin kullandığı tüp yüklü kamyon, aynı yönde giden A.A. idaresinde 06 DGD 592 tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tüp yüklü kamyon devrildi, dolu tüpler etrafa savruldu. Olayı gören diğer sürücüler, hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kazada yaralan kamyon sürücüsü Ö.B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerinde etrafa savrulan onlarca dolu tüp korkuya yol açtı. Çanakkale-İzmir kara yolu, tüpler sebebi ile kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Hakkı Ergün

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.