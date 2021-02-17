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İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi

İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi
İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi

İzmir'de fayton ulaşımından çektirildikten sonra Altındağ Belediyesi tarafından sahiplenilen ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nde huzurlu bir yaşam süren atlar karın keyfini çıkardı.

İzmir'de faytonların kaldırılması ile özgür kalan atların kar keyfi - Foto Galeri

Yıllarca fayton çektirildikten sonra özgürlüklerine kavuşan atlar, Altındağ Belediyesi'ne ait Altınköy Açık Hava Müzesi'nde karda neşe dolu anlar yaşadı. Yağan karın tadını çıkaran atlar, görenleri büyüledi.

Altındağ'daki sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları koruma konusunda büyük özveri gösterdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, faytonculuktan kurtulan atların evinin artık Altındağ olduğunu ifade etti. Başkan Balcı, "Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 atın evi artık Altındağ. Hepsi Avusturya kökenli oldukça değerli ve özel atlar. İzmir'de faytonculuk yasaklanınca sahip çıkıp, korumamız altına almıştık. Altındağ'da çok mutlular. Burada doğal ortamda dört mevsim ayrı bir güzellik sunuyorlar. Altınköy'e gelen ziyaretçilerimiz de yakından ilgi gösteriyor” dedi.

Yunus Emre Kartal - Engin Yağcı
 

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