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İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde otomobil ile panelvan tipi aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Poyracık Mahallesi Dündarlı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Barış Soyalp idaresindeki 35 L 3610 plakalı panelvan tipi araç ile Hüseyin Islekoğlu yönetimindeki 35 THV 79 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Barış Soyalp ve Hüseyin Islekoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlenirken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet M.Ş'nin (55) ise yaralandığı tespit edildi. Şimşek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Özgüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Barış Soyalp'in Bergama'daki bir yakınının düğününe gittiği ileri sürülürken, jandarma tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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