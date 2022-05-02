İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Y. idaresindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Menemen istikametine giderken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat Y. ve Enes E'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayhan Ederoğlu