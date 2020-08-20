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İzmir'de feci kaza: 2 ölü

İzmir'de feci kaza: 2 ölü
İzmir'de feci kaza: 2 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZF 545 plakalı kamyon emniyet şeridine geçerek durakladı. Bu esnada Burak İşbilen (27) idaresindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Burak İşbilen ve arkasındaki yolcu Özgür Pasenli (35), metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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