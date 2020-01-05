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İzmir'de feci kaza! Arabadan savrulan 2 kişi öldü

İzmir'de feci kaza! Arabadan savrulan 2 kişi öldü
İzmir'de feci kaza! Arabadan savrulan 2 kişi öldü

İzmir’in Balçova ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla atan otomobilinin içerisinden caddeye savrulan 3 kişinden 2'si öldü 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Narlıdere istikametinden Balçova yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç alev aldı. . İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin içinden caddeye savrulan Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan Serhat S'nin. ise yaralı durumda olduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Takla atan otomobil alev aldı
Kaza sonrası takla atan otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince oluşabilecek olumsuzluklara karşı yanan araç kısa sürede yapılan müdahale ile söndürüldü. Araç içeresinde bulunan birçok eşyanın ise çevreye savrulduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, takla atan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mustafa İç
 

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