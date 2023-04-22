İzmir'de feci kazadan sağ çıktılar

Alınan bilgiye göre Aydın yönünden Selçuk yönüne gelen Mustafa Gürsoy'un kullandığı 35 FA 271 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selçuk girişindeki direğe hızla çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle karşı yöne doğru metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle aracın motoru ve ön tekerlekleri yola savrulurken, sürücü Mustafa Gürsoy ve yanındaki Teyfik Gürsoy araçta sıkıştı. 112 Acil Kurtarma ekibinin müdahalesi ile kurtarılan yarıları, hava yastığı ve emniyet kemeri kurtardı.

Yaralılar ilk müdahale için Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nilüfer Öztürk Silay

İLGİLİ HABER Kahramanmaraş’tan 3 gün önce gelen depremzede kazada hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.