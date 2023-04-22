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İzmir'de feci kazadan sağ çıktılar

İzmir'de feci kazadan sağ çıktılar
İzmir'de feci kazadan sağ çıktılar

Selçuk-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada direğe hızla çarpan araç, metrelerce sürüklendi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Hava yastığı ve emniyet kemeri sayesinde yaralı olarak çıkarılan Mustafa Gürsoy ve Teyfik Gürsoy, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de feci kazadan sağ çıktılar - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre Aydın yönünden Selçuk yönüne gelen Mustafa Gürsoy'un kullandığı 35 FA 271 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selçuk girişindeki direğe hızla çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle karşı yöne doğru metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle aracın motoru ve ön tekerlekleri yola savrulurken, sürücü Mustafa Gürsoy ve yanındaki Teyfik Gürsoy araçta sıkıştı. 112 Acil Kurtarma ekibinin müdahalesi ile kurtarılan yarıları, hava yastığı ve emniyet kemeri kurtardı.

Yaralılar ilk müdahale için Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nilüfer Öztürk Silay

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