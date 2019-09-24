İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de FETÖ baskınları: 46 gözaltı

İzmir'de FETÖ baskınları: 46 gözaltı
İzmir'de FETÖ baskınları: 46 gözaltı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 46 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 11 ilde operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği, 16'sının polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavında usulsüzlük yaptığı, yine 16'sının da örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürüldü.
Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.