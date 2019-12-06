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İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İzmir başta olmak üzere başka illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca da haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir başta olmak üzere başka il cumhuriyet başsavcılığınca FETÖ operasyonları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait 'gaybubet evleri'nde bu sabah yapılan aramalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında daha önce işlem yapılmadığı tespit edilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, hücre evlerinde yapılan aramalarda 452 bin 800 TL, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 ABD Doları, 55 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 adet taşınabilir wifi, 4 adet sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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