İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalamak amacıyla, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve örgüt adına himmet adı altında para toplayarak hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulundukları belirlenen 12'si kadın 26 şüphelinin adreslerini belirledi.

Gece saatlerinde ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenen adreslerde haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde sahte kimlikler bulundu

Öte yandan ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 5 sahte kimlik ile 26 bin 285 lira, 8 bin 99 avro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi