İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

31 zanlı gözaltında

Düzenlenen operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, bölge talebe mesulleri, 1 ihraç Emniyet Müdürü, 1 ihraç komiser ve 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.