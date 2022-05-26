İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan ve hakkında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının, yakalanmamak için akrabalarından dahi gizledikleri, İzmir'de Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıklarını belirledi. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilirken, hedef 21 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Para, sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 450 Türk Lirası, 8 bin 900 Amerikan Doları, 4 bin 140 Euro ve 20 Pound ile 1 adet sahte kimlik, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi



İLGİLİ HABER İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi

İLGİLİ HABER İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı