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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için İzmir'de barındıkları Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, hedef 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan ve hakkında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının, yakalanmamak için akrabalarından dahi gizledikleri, İzmir'de Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıklarını belirledi. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilirken, hedef 21 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Para, sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 450 Türk Lirası, 8 bin 900 Amerikan Doları, 4 bin 140 Euro ve 20 Pound ile 1 adet sahte kimlik, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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