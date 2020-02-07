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İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 15 tutuklama

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 15 tutuklama
İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 15 tutuklama

İzmir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün esnaf ve iş insanlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüphelinden 45'i yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i mevcut delil durumu sebebiyle emniyette ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, diğer 30 şüpheliden 15'i, bir kısmının etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi, bir kısmının da hakkındaki delil durumu nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerince diğer şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

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