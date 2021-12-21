İzmir'de film sahnelerini aratmayan 'Torbacı' operasyonu: 141 gözaltı

İzmir polisi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde “Torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi. Adeta film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı.

İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliği'nde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi.

Operasyonda 141 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri



İLGİLİ HABER Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı