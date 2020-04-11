İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu

İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu
İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan İzmirli vatandaşlar ekmek fırınlarına akın ettiler ve uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bir kısmı yasağı olumlu olarak karşılarken, bir kısmı ise daha önceden haber verilmesi gerektiğini savundu.

Ali İhsan Çiftçi



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.