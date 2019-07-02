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İzmir'de gemi yangını

İzmir'de gemi yangını
İzmir'de gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı’ndaki bir gemide patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 yaralı yaralandı.

İzmir'de gemi yangını - Tıkla İzle

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'ndaki demirli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide büyük bir yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. 14 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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