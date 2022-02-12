İzmir'de göçmen operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir sahil hattından deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.

Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti. Fark edilince tekneye gelen göçmenleri beklemeden hareket ettiler.

Organizatörler tespit edildiklerini anlayınca, tekneye geldikleri öğrenilen 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi. Foça ilçesi yakınlarında jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 29 göçmen daha yakalandı. Toplamda yakalanan göçmen sayısının 226 olduğu bildirildi.

Öte yandan,10 organizatör ile 226 göçmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akın Küçükkurt



İLGİLİ HABER Hatay’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Van’da 130 düzensiz göçmen yakalandı