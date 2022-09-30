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İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Urla ve Karaburun ilçelerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Urla Zeytinler Mahallesi Tatar Köprüsü mevkiinde, 61 Afganistan, 19 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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