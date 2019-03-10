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İzmir'de gol sesi yok

İzmir'de gol sesi yok
İzmir'de gol sesi yok

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 

24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı. 

38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 

44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.  

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 

62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 

86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.  

Stat: Bornova

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges (Poko dk. 76), Castro, Ngando (Halil dk. 68), Serdar, Yasin (Jerome dk. 59), Deniz
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Gouffran, Lumor, Yalçın, Tayfur 

Teknik Direktör: Tamer Tuna 

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Jouse Sa, Veigneau, Sadiku (Hajradinovic dk. 74), Pavelka, Tarkan, Hafes (Khalili dk. 81 ?), Trezeguet, Koita (Perica dk. 66) 

Yedekler: Eray, Hasan, İlhan, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel 

Teknik Direktör: Mustafa Denizli 


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa)  

 

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

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