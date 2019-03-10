İzmir'de gol sesi yok

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.
38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Castro'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
62. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
86. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Perica'nın kafa vuruşunda kaleci Beto köşeye giden topu çeldi.
Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges (Poko dk. 76), Castro, Ngando (Halil dk. 68), Serdar, Yasin (Jerome dk. 59), Deniz
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Ghilas, Gouffran, Lumor, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Jouse Sa, Veigneau, Sadiku (Hajradinovic dk. 74), Pavelka, Tarkan, Hafes (Khalili dk. 81 ?), Trezeguet, Koita (Perica dk. 66)
Yedekler: Eray, Hasan, İlhan, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Sadiku, Perica, Tarkan (Kasımpaşa)
Ali Gözeten - Tolga Tahçı