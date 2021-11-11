İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelileri serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen aralarında Bylock kullanıcısı, Bank Asya hesabı, KHK kapsamında kapatılan dernek üyeliği ve Bylock içerik incelemeleri kapsamında isminin Bylock konuşmalarında geçtiği tespit edilen muhtelif meslek gruplarına mensup 22'si kadın olmak üzere 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 Kasım sabahı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü saat 06.30'da şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.