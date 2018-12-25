İzmir'de grev 16. gününde

Demiryol İzmir Şubesinin, İZBAN'da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, dün sendika üyesi olmayan 7 işçinin saat 24 dakikalık aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı. Grevin 16. gününde İZBAN işçileri duruma sevinirken, bazı vatandaşlar ise mağduriyet yaşadı. İZBAN'da seferlerin tamamen durduğundan haberi olmayanlar, kapıdan dönmek zorunda kaldı.

"227 EKİPLE YAPAMADIĞIMIZI 12-13 EKİPLE YAPMAYA ÇALIŞIYORDU"

Mücadelelerinin devam edeceğini belirten Demiryol İş Sendikası Baş Temsilcisi Ahmet Güler, ek seferlerin durdurulmasına yönelik alınan karardan mutlu olduklarını belirterek, "Bizlerin 227 teknik ekiple tam anlamıyla yapamadığımız işi, 12-13 kişilik teknik ekipler yapmaya çalışıyordu. Bu çok büyük bir riskti. Mahkeme tarafından verilen kararla bundan dönüldüğü için mutluyuz" dedi.

"16 GÜNDÜR BİZ DE EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

İZBAN işçilerinin 16. gün olmasına rağmen ilk günkü azim, heyecan ve bütünlükle haklı olan mücadelelerini devam ettirdiklerini dile getiren Güler, “Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. İzmir halkı mağdur oluyor ama asıl İzmir halkını mağdur eden bizler değiliz, bir şekilde anlaşmaya yanaşmayan İZBAN AŞ.'yi yöneten kişiler olduğunu düşünüyoruz. Umarım onlarda bu inadından vazgeçerler. Bizler buradayız, her zaman anlaşmaya açığız. Bizler de 16 gündür evimize ekmek götüremiyoruz. 16 gün az bir süre değil. Gelsinler kamuoyuna açıklanan rakamları hep birlikte burada konuşalım, toplu sözleşmeyi çalışanların ve işverenin huzurunda kabul edip tekrar işimize dönebiliriz. Biz bekliyoruz. Kendilerini de buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜ

İZBAN'ın tamamen durduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar da istasyondan geri dönmek zorunda kaldı.

İşçilere destek veren bazı vatandaşlar, "Bunlar çalışmasınlar bedava çalışsınlar, zaten bedava çalışıyorlar. Bugün kaç para maaş alıyorlar. Bir kişinin evinde 3 kişi olsa, hele bir de kiraysa Allah aşkına hesap yapın. Ondan sonra grev yaptı diye kızıyoruz. E napsın, hak arıyor. Hak arama özgürlüğü var mı? Demokrasi var mı? Haklarını almıyorlarsa haklılar" dedi.