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İzmir'de hastanede yangın paniği: Psikiyatri hastası yatağını yaktı

İzmir'de hastanede yangın paniği: Psikiyatri hastası yatağını yaktı
İzmir'de hastanede yangın paniği: Psikiyatri hastası yatağını yaktı

İzmir’de psikiyatrik tedavi gören bir kişi, kaldığı hastane odasında yatağını ateşe verdi. Yangın kısa süreli paniğe sebep olurken büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Binası'nın 5. katında çıktı. Psikiyatrik tedavi gören bir kişi, kaldığı odasındaki yatağını ateşe verdi. Yatağın yanmaya başlamasıyla beraber hastane binası içerisine dumanlar yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangından zarar gören kimse olmadı.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan
 

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