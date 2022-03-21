İzmir'de hırsızlara göz açtırman jandarma 5 kişiyi yakaladı

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu şüpheli M.Y. çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci olayda ise Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızev Mahallesi'nde bulunan bağ evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli H.D., Ç.K., M.K. ve E.D.'yi çalınan eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Levent Aydın