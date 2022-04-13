İzmir'de 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' davasında karar açıklandı

İzmir Barosu avukatlarından Ergün Bademci, 2009 yılında 32 müvekkili adına 43 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bademci, müvekkillerinin ANMASAN, ESBİR, BESAŞ, ANMASAN Madencilik, TÜTSAB şirketlerinin sermayedarları arasında bulunduğunu ve bu şirketlerin yöneticisi 43 kişi tarafından zarara uğratıldıklarını öne sürmüştü. Tekel Çalışanları Vakfı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da şikayetçi olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yıl süren soruşturmanın ardından 2015 yılında 14 şüpheli hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmış, soruşturma çerçevesinde sanık sayısı 17'ye yükselmişti. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dönemin İzmir Esnaf Sanatkar ve Odaları Birliği Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, eski Altay Spor Kulübü Başkanı Melih Tunç Tandoğan ve İzmir Esnaf Sanatkar ve Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun da aralarında olduğu 17 sanık hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi.

Duruşmaya katılan sanık avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.K. ve M.A.'nın vefatı nedeniyle davaları düşürürken, sanıklardan Zekeriya Mutlu, Melih Tunç Tandoğan ile H.R.K., G.S., S.S., M.A.'ya üzerlerine atılı suçlardan zaman aşımına uğraması nedeniyle davaları düşürdü. Sanıklardan S.U., H.M.S. ve Ö.A. hakkında ise beraat kararı verildi. Heyet, Mehmet Ali Susam'a 5 yıl hapis cezası ve 140 bin lira adli para cezası verirken, diğer 5 sanığa ise 2 yıl 6 aydan 3 yıl 4 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası ile 60 bin liradan 80 bin liraya kadar adli para cezası verdi. 20 kuyumcunun avukatı Ergün Bademci, “Adalet geç de olsa tecelli etti. Bazı sanıklar hakkında açılan davaların zaman aşımına uğramasına üzüldük ama kararı istinafa taşıyacağız” dedi.