İzmir'de HTŞ terör örgütü üyesi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde depo olarak kullandığı ikametin tespitinin ardından hakkında yakalama kararı bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütü üyesi Abdurrahman Güleli'yi yakalamak için çalışma başlatmış, şahıs ekiplerce yakalanmıştı. Kardeşi R.Güleli adına düzenlenmiş kimlik kartı ile birlikte yakalanan zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Güleli, daha sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ele geçirilen mühimmatın terör örgütüne maddi destek sağlamak amacıyla satıldığı ortaya çıktı.

İkametten çok sayıda mühimmat çıktı

Şüphelinin depo olarak kullandığı ikametin bahçesinde yapılan aramalarda; 13 adet 9 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 11 adet 7,65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, bol miktarda değişik çap ve markada tabanca fişeği, 1 adet 100 litre hacminde plastik bidon, 1 adet mengene aleti, bir miktar silah bakım temizlik malzemeleri, 2 adet 10-15 litre hacminde plastik bidonlar, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet sprey boya kutusu da ele geçirilmişti. Bahçeli gömülen mühimmatlar ise kameralara yansıdı.

Ali İhsan Çiftçi

