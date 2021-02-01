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İzmir'de iki aile arasında kavga: 5 yaralı

İzmir'de iki aile arasında kavga: 5 yaralı
İzmir'de iki aile arasında kavga: 5 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de aldıkları darp sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu E.İ. T.İ. ve Ş.İ. vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralanırken, Emran İ. ve O.D. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, suç aleti pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, bir kişi ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç
 

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