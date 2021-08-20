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İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - Tıkla İzle

Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.


Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi - Abdulkadir Barış
 

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